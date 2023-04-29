Секретні документи про Королівський флот Великобританії знайшли в туалеті пабу

Документи з грифом "секретно" про підводний човен HMS Anson Королівського флоту Великобританії знайшли в туалеті пабу в графстві Камбрія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

За інформацією видання, файли з подробицями про HMS Anson були залишені в пабі мережі Wetherspoons на залізниці Фернес. В документах йшлось про внутрішню роботу атомного підводного човна. Вони використовувалися підводниками, які вивчають, як ізолювати та розгерметизувати елементи її системи.

Представник Королівського флоту зазначив у коментарі виданню, що документи носять "загально-навчальний характер" і не містять секретної інформації. Наразі у флоті проводять службове розслідування з цього приводу.