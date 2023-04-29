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Секретні документи про Королівський флот Великобританії знайшли в туалеті пабу

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Субота 29 квітня 2023 06:49
Секретні документи про Королівський флот Великобританії знайшли в туалеті пабу Фото: секретні документи про флот Британії знайшли в туалеті пабу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Документи з грифом "секретно" про підводний човен HMS Anson Королівського флоту Великобританії знайшли в туалеті пабу в графстві Камбрія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, файли з подробицями про HMS Anson були залишені в пабі мережі Wetherspoons на залізниці Фернес. В документах йшлось про внутрішню роботу атомного підводного човна. Вони використовувалися підводниками, які вивчають, як ізолювати та розгерметизувати елементи її системи.

Представник Королівського флоту зазначив у коментарі виданню, що документи носять "загально-навчальний характер" і не містять секретної інформації. Наразі у флоті проводять службове розслідування з цього приводу.

Нагадаємо, що американський льотчик Джек Тейшейра, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону, цікавився розстрілами та погрожував убивствами у соцмережах.

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