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Секретарь СНБО провел совещание по защите энергетики от кибератак из России

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 17:50
Секретарь СНБО провел совещание по защите энергетики от кибератак из России Фото: Данилов провел заседание СНБО по защите энергетики Украины от кибератак России (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) прошло заседание, посвященное защите топливно-энергетического комплекса Украины от кибератак из России. По его итогам утвержден план реализации стратегии кибербезопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ходе заседания секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что Украина находится в состоянии войны с Россией. По его словам, одним из методов, который в противостоянии использует Москва - кибератаки на украинскую критическую инфраструктуру.

Данилов отметил, что обеспечение кибербезопасности топливно-энергетического комплекса Украины актуальны также в контексте плана присоединения к европейской энергетической сети.

По итогам заседания одобрен проект плана реализации стратегии кибербезопасности Украины, который в конце августа утвердил президент Владимир Зеленский.

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