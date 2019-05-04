Сегодня Украину накроют дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой дождь, днем до +20

Погода в Украине 4 мая 2019 почти на всей территории страны прогнозируются дожди с грозами, однако температура воздуха продолжит повышаться, и местами будет достигать +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны, кроме Донецкой и Запорожской областей, пройдут грозовые дожди, днем от +19 до +23, ночью от +7 до +11. В центральных областях, кроме Днепропетровской, тоже дожди с грозами, днем от +17 до +22, ночью от +7 до +10. На юге без осадков только в Херсонской области, в других областях пройдут дожди с грозами, днем от +18 до +22, ночью от +9 до +12. В Крыму без осадков и малооблачно, днем от +19 до +21, ночью от +8 до +10.

На западе Украины грозовые дожди, днем от +16 до +19, ночью от +6 до +9. В северных регионах также ожидаются дожди с грозами, днем от +17 до +19, ночью от +7 до +9

Погода в Украине на 4 мая 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 мая пройдут небольшие дожди, днем от +18 до +20, ночью от +8 до +10, ветер юго-западный, 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 4 мая 2019