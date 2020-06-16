Сегодня особенно остро стоят цели Глобального договора ООН, - Костюк

Фото: офис ООН (из открытых источников)

СЕО "Фармак" стал одним из трех представителей Украины на юбилейном саммите ООН

Мировая экономика нуждается в восстановлении и переосмыслении подходов. Лидеры глобального договора ООН способны совместными усилиями выработать новый курс, с помощью которого удастся противостоять актуальным для всего человечества вызовам.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время юбилейного саммита лидеров Глобального договора ООН.

Гутерреш назвал COVID-19 "самым большим испытанием, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций".

В свою очередь, среди украинских представителей – одним из трех участников от Украины стал исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк, который рассказал о важности институтов и партнерства в преодолении последствий, вызванных COVID-19.

"Мы как члены Глобального договора ООН понимаем важность объединения бизнеса для процветания и мира на Земле. На сегодня цели Глобального договора ООН особенно остро стоят на повестке дня. В условиях пандемии значение партнерства на разных уровнях существенно возросло. Наиболее прогрессивными являются такие взаимодействия – бизнес и государство, бизнес и бизнес, бизнес и общественные организации. В Украине большинство больниц обеспечиваются за государственные средства. В период пандемии у государства не было возможности оперативно отреагировать на рост спроса на специфичное оборудование и медикаменты. Тогда к решению государственных задач присоединился бизнес", - заявил Костюк.

По его словам, только “Фармак” совместно с благотворительным фондом семьи Жебровских обеспечил аппаратами ИВЛ, лекарствами, защитными костюмами, дезинфекторами, цифровой ультразвуковой диагностической системой и другим оборудованием палаты интенсивной терапии 17 больниц разных областей Украины и военный госпиталь.

"Государство также ведет себя как партнер. Была упрощена регистрация лекарственных средств, необходимых для борьбы с пандемией, введена нулевая ставка акцизного налога на спирт, используемый для производства дезинфекторов. Импорт медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом, согласно закону, проводится в первую очередь, без пошлин и налогов. Собственная фармацевтика – залог безопасности и независимости государства. Европа, США пошли по пути импортозамещения. Но нельзя полностью закрываться от мира. Лекарства не имеют границ. “Фармак” обеспечивает лекарственными средствами украинский рынок и экспортирует их в более чем 20 стран. Один наш препарат, помогает в борьбе с осложнениями от COVID-19, мы поставляем в Швеции, Великобритании и других стран. Нам разрешили сделать это, потому что наше производство сертифицировано в соответствии с европейской системой качества. Это пример партнерства во имя общей цели - победе над коронавирусом", - добавил СЕО "Фармак" во время выступления.

Напомним, саммит лидеров Глобального договора ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together", посвященный 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение целей устойчивого развития и поддержку социально ответственных компаний во всем мире, состоялся 15-16 июня 2020 года.

В саммите договора приняли участие более 12 тысяч участников из 193 стран и 21 агентства ООН. Это крупнейшее бизнес-событие ООН.

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Автор: РБК-Украина