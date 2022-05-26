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SCM готовит иски к России из-за разрушенных предприятий, - Ахметов

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Четверг 26 мая 2022 12:51
SCM готовит иски к России из-за разрушенных предприятий, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания SCM потребует от России компенсации за разрушенные промышленные предприятия. Только стоимость уничтоженных заводов в Мариуполе составляет $17-20 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ахметова НВ.

"По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России", - сказал бизнесмен.

После начала широкомасштабного нападения России 24 февраля предприятия Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации.

"Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", - сообщил бизнесмен.

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Систем кэпитал менеджмент (СКМ) Ринат Ахметов
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