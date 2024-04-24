ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

SCM Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних донорів ЗСУ

Середа 24 квітня 2024 10:23
UA EN RU
SCM Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних донорів ЗСУ Фото: SCM Ріната Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних донорів ЗСУ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Впродовж 2 років великої війни вітчизняні бізнеси надали для ЗСУ та на гуманітарні цілі понад 58,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження NV.

Так, на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 8 млрд грн.

На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн.

Загалом великі бізнес-групи задонатили майже 26 млрд грн.

Видання зазначає, що допомога бізнесів не обмежується лише фінансами. В країні "народилася нова індустрія defence tech" - виробництво необхідної для воїнів продукції. Наприклад, SCM Ріната Ахметова виробляє фортифікаційні споруди, захист для американських танків Abrams та інші речі, які потребує армія, у рамках ініціативи "Сталевий фронт".

Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року PGU оприлюднила звіт, за яким помітне зростання активності пожертв від корпоративного сектору. Дар’я Маліхатко, директор Data Science у PGU, каже, що тоді зростання показало плюс 10 %. І цей тренд зберігається дотепер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
NEWS
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме