СБУ затримала диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізницю у Полтавській області

Служба безпеки України затримала "на гарячому" диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізничну лінію у Полтавській області. Співробітники СБУ запобігли підриву важливого об'єкту УЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримано двох агентів ФСБ РФ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України", - йдеться у повідомленні.

Диверсанти ФСБ РФ намагалися підірвати залізницю у Полтавській області (https://t.me/SBUkr)

Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу.

"У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події", - констатували в СБУ.

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором - кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

"Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня", - додали у відомстві.

Що відомо про диверсантів?

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

