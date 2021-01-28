СБУ вызвала на допросы членов регистрационной комиссии собрания акционеров "Мотор Сичи"

Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украины)

Все члены регистрационной комиссии общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" получили повестки от СБУ с вызовом на допрос 29 января. Как известно, собрание акционеров в Запорожье запланировано на 31 января.

Об этом РБК-Украина сообщили представители компаний-акционеров.

По их словам, члены регистрационной комиссии общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" вызваны в качестве свидетелей в рамках досудебного расследования в уголовном производстве № 2201700000000272, возбужденном по ст. 14 "Приготовление к уголовным преступлением", ст. 111 "Государственная измена", ст. 113 "Диверсия", касающимся действий бывшего владельца контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич" и действующего руководителя компании Вячеслава Богуслаева.

Напомнми, как писало РБК-Украина, на прошлой неделе на допросы в качестве свидетеля был вызван бизнесмен Александр Ярославский.

Компания МС-4, входящая в группу DCH, является одним из миноритарных акционеров "Мотор Сич", а также выступила одним из инициаторов проведения внеочередного общего собрания акционеров совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Тем временем, Государственное бюро расследований расследует уголовное дело в отношении действий СБУ. Инициированный ею арест акций "Мотор Сич" в рамках уголовного дела позволяет нынешнему менеджменту сохранять полный контроль над предприятием.

Печерский суд уже подтвердил необоснованность претензий Службы безопасности Украины к акционерам ПАО "Мотор Сич", они были признаны потерпевшей стороной от действий силовиков.

В этом деле за 3,5 года так и не появились подозреваемые, не было попыток передать его в суд. По мнению юристов, СБУ тянет время в бесперспективном деле, а активизация перед собранием акционеров 31 января - больше похоже на попытку сорвать собрание.

Как сообщили РБК-Украина акционеры предприятия, из-за сложившейся ситуации они намерены обратится в Высший совет правосудия с фактами о действиях судей и следователей СБУ, "которые манипулируют законодательством и грубо нарушают процессуальные нормы".