СБУ викрила незвичну "схему" вивезення утікача за кордон на Закарпатті

Правоохоронці ліквідували три нові схеми для утікачів на заході і півдні України. Зокрема, одна з них, досить незвична, діяла на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України ( СБУ ).

В ході цих схем ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли утікачів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 15 тис. доларів з одної людини.

Так, на Закарпатті було затримано двох місцевих жителів, які намагалися вивезти утікача, заховавши його серед будівельного сміття.

"Для маскування "клієнта" ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми", - зазначили в СБУ.

За викритими фактами організаторам оборудок повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.