ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

Новина українською →
Харьковская область, Вторник 22 июня 2021 11:45
СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен Фото: СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области заблокировала масштабное изготовление контрфактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.

"Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитых веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины",- рассказали правоохранители.

Силовики провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Во время которых обнаружили:

  • оборудование для производства фальсифицированных средств;
  • готовую контрфактную продукцию;
  • ядовитое сырье;
  • пресс-формы с логотипами иностранных фирм;
  • этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
  • упаковочные материалы.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.

Как отмечают профильные эксперты, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 321 УК.

Фото: СБУ проводит обыски по местам изготовления и хранения фальсификата (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины контрабанда химикаты
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью