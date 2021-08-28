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СБУ раскрыла хищение 2 млн гривен, предусмотренных на зарплаты работникам "Укрзализныци"

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Суббота 28 августа 2021 19:48
СБУ раскрыла хищение 2 млн гривен, предусмотренных на зарплаты работникам "Укрзализныци" Фото: СБУ раскрыла хищение бюджетных средств УЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Харьковской области СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств "Укрзализныци". Чиновники присвоили почти 2 млн гривен, выделенных на заработную плату работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам следствия, к преступной схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее СБУ разоблачила схему незаконной закупки деталей для "Укрзализныци" с ОРДЛО.

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Служба безопасности Украины Укрзализныця Хищение средств
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