СБУ проведет в Черкасской области учения: в каких районах ограничат движение транспорта

В Черкасской области с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ). В отдельных районах возможно ограничение транспорта и проверка документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ .

"Тренировки проходить в максимально приближенных к реальным условиям на территории сел: Сокирно, Будище, Лозивок, Свыдивок Елизоветовка Черкасского района", - уточнили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что цель учения - "отработка алгоритма борьбы с диверсионно-террористическими угрозами, проверка уровня защиты потенциально уязвимых объектов и отработка практических навыков по выявлению и свержению диверсантов".

В спецслужбе предупредили, что во время учений в отдельных районах области могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили.