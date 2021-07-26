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СБУ проведет в Черкасской области учения: в каких районах ограничат движение транспорта

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Черкассы, Понедельник 26 июля 2021 15:43
СБУ проведет в Черкасской области учения: в каких районах ограничат движение транспорта Фото: СБУ проводит в Черкасской области антитеррористические учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черкасской области с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ). В отдельных районах возможно ограничение транспорта и проверка документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.

"Тренировки проходить в максимально приближенных к реальным условиям на территории сел: Сокирно, Будище, Лозивок, Свыдивок Елизоветовка Черкасского района", - уточнили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что цель учения - "отработка алгоритма борьбы с диверсионно-террористическими угрозами, проверка уровня защиты потенциально уязвимых объектов и отработка практических навыков по выявлению и свержению диверсантов".

В спецслужбе предупредили, что во время учений в отдельных районах области могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили.

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Служба безопасности Украины учения
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