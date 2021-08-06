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СБУ предоставила доказательства действий рэкетиров, которые облагали "данью" харьковских бизнесменов

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Харьковская область, Пятница 06 августа 2021 16:23
СБУ предоставила доказательства действий рэкетиров, которые облагали "данью" харьковских бизнесменов Фото: СБУ предоставила доказательства действий рэкетиров, которые облагали "данью" харьковских бизнесменов (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые облагали "данью" бизнесменов в Харьковской области. В группировку входили правоохранители и участники боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, участники банды, которую вчера в Харьковской области разоблачила СБУ, систематически занимались рэкетом.

В частности, они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрении, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, вчера силовики ликвидировали банду, в состав которой входили чиновники одного из коммунальных предприятий Харькова.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли крупные суммы денег, записи с учетом поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников полиции.

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Служба безопасности Украины Харьков рекет
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