СБУ показала ексклюзивне відео з першого етапу обміну полоненими "1000 на 1000"
У п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Служба безпеки показала ексклюзивне відео повернення 390 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
У СБУ зазначили, що сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.
Обмін полоненими
Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Україна та Росія почали проводити обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він проходитиме у три етапи протягом трьох днів.
Сьогодні в Україну повернули 270 захисників і 120 цивільних, яких утримувала Росія.
Наступні етапи масштабного обміну полоненими мають відбутися в суботу, 24 травня, і в неділю, 25 травня.
Детальніше про те, кого саме Україні вдалося повернути додому, - в матеріалі РБК-Україна.
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