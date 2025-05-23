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СБУ показала ексклюзивне відео з першого етапу обміну полоненими "1000 на 1000"

П'ятниця 23 травня 2025 19:07
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СБУ показала ексклюзивне відео з першого етапу обміну полоненими "1000 на 1000" Фото: СБУ показала ексклюзивне відео з першого етапу обміну полоненими "1000 на 1000" (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Служба безпеки показала ексклюзивне відео повернення 390 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

У СБУ зазначили, що сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Україна та Росія почали проводити обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він проходитиме у три етапи протягом трьох днів.

Сьогодні в Україну повернули 270 захисників і 120 цивільних, яких утримувала Росія.

Наступні етапи масштабного обміну полоненими мають відбутися в суботу, 24 травня, і в неділю, 25 травня.

Детальніше про те, кого саме Україні вдалося повернути додому, - в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України Обмін полоненими Війна в Україні
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