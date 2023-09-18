СБУ оголосила підозри вісьмом бойовикам "Л/ДНР", їх взяли у полон під Херсоном і Лиманом
Правоохоронці оголосили підозри в державній зраді вісьмом бойовикам "ЛНР" і "ДНР", їх вдалося взяти в полон на Донбасі та в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ та воювали проти України.
Сили безпеки та оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонської області.
Про кого йде мова
Серед затриманих - гранатометники, радіотелефоніст і кулеметники.
"Майже всі вони бойовики "зі стажем", оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєдналися до терористичних угруповань "Л/ДНР" і воювали проти сил АТО на сході України", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу Росії.
Чим вони займалися
Разом із російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної та протитанкової зброї.
Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів і будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.
Що їм загрожує
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями:
- Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- Колабораційна діяльність.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"
Нещодавно український суд відправив до в'язниці на 15 років ще шістьох бойовиків з "Л/ДНР". Вони воювали проти ЗСУ, штурмували Маріуполь і Бахмут.
Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.
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