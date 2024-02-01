СБУ оголосила підозри учасникам схеми з паливом, до якої причетний кум Медведчука

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом учасникам схеми незаконного виробництва палива, до якої причетний кум Віктора Медведчука із Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Закарпатській області.

Деталі справи

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили п'ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті.

За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв'язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії "ОПЗЖ".

Щоб приховати свій стосунок до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві.

Куди збували паливо

Під час слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж пального сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в місті Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.

Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі.

Фото: Оголошення підозр (facebook.com/ssu.uzhhorod)

"Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів та сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації", - повідомили правоохоронці.

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства та чотирьом його спільникам за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Що раніше повідомлялося про цю справу

У жовтні правоохоронці затримали в Закарпатській області депутата облради, який є кумом зрадника Віктора Медведчука. Він займався рекетом і тероризував місцевих жителів.

Пізніше Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті.