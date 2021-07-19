ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ нашла причастных к нападению на замглавы АРМА

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 12:33
СБУ нашла причастных к нападению на замглавы АРМА Фото: СБУ заявила, что нашла заказчиков нападения на Владимира Павленко (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины установила людей, ответственных за заказное нападение на замглавы Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко. Двое из них - представители криминальных кругов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что к нападению причастны три человека, двое из них - выходцы из криминальных кругов. Согласно показаниям задержанных, сначала от них требовали избить и отрезать Павленко ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

"Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил 10 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанные также передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, транспортных средствах и другие персональные данные.

"В ходе имитации обстановки преступления, была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня неизвестные напали на Владимира Павленко и совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

В рамках дела провели обыски по месту жительства исполнителей и заказчиков в Киеве и Одессе. Трем фигурантам объявлены подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины нападение покушение
NEWS
В Украине 182 новых случая коронавируса
В Украине 182 новых случая коронавируса
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше