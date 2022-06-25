Сборная Украины завоевала "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта
Золотые награды в артистическом плавании на мировом форуме по водным видам спорта завоевала сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украинская десятка триумфовала в хайлайте. Цвета сборной защищали Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Сборная Украины победила с финальным результатом 95,0333 балла. Таким образом, украинки отстояли титул чемпионок мира. В программе планетарных форумов хайлайт появился в 2019 году, и именно украинская команда завоевала "золото" и тогда.
Серебряные медали достались сборной Италии (92,2667 балла), а бронзовые награды завоевали испанки (91,9333 балла). Для украинской команды эта медаль стала уже восьмой на ЧМ-2022.
Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, команды, хайлайт, финал:
- Украина – 95,0333 баллов
- Италия – 92,2667
- Испания – 91,9333
К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.