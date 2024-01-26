Сайт президента Грузії атакували хакери, пов'язані з ФСБ

Хакери, пов'язані з ФСБ Росії, сьогодні, 26 січня, атакували сайт президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Ехо Кавказа ".

"Наразі сайт заблоковано, до цього під час входу на сторінці було зображення черепа і напис: "хакнуто Cozy Bear, Слава Росії", - йдеться в повідомленні.

Cozy Bear - російська група хакерів. За твердженням західних спецслужб, вона діє під егідою ФСБ РФ.

Хакерської атаки зазнав і сайт опозиційної телекомпанії "Формула". Сторінка в мережі була недоступна кілька годин, потім її було відновлено, але досі працює з перебоями.

26 січня сталася хакерська атака на сайт телекомпанії "Мтаварі", частину даних було видалено.

Атаки російських хакерів

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема російські хакери використали збій мобільного оператора "Київстар" для розсилки листів із вірусами.

Під удар потрапляли і держави-союзники України. Рік тому хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери влаштували кібератаку на Microsoft і отримали доступ до облікових записів керівників компанії.