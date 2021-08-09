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САУ рекомендует представителям адвокатуры в ВСП сложить полномочия из-за изменений в законодательство

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 22:19
САУ рекомендует представителям адвокатуры в ВСП сложить полномочия из-за изменений в законодательство Фото: САУ рекомендует представителям адвокатуры в ВРП сложить полномочия (lexinform.com.ua)
Автор: РБК-Украина

В связи со вступлением в силу изменений в законодательство о порядке избрания и увольнения членов Высшего совета правосудия, Совет адвокатов Украины решил рекомендовать членам ВСП, назначенным по квоте адвокатуры, Павлу Гречковскому и Алексею Маловацкому, подать в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

РСАУ считает, что отдельные требования, установленные законом №1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" имеют дискриминационный характер.

"Учитывая отсутствие конституционных основ для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса в международных экспертов, а также ограничения независимости членов ВРП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий, САУ приняла решение рекомендовать членам ВРП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях изменившегося законодательства", - говорится в сообщении.

Это решение САУ имеет рекомендательный характер, поскольку отзыв избранных в ВСП адвокатов в соответствии с законодательством, может принять только съезд адвокатов Украины.

Кроме того, представительствам НААУ за рубежом будет поручено провести мониторинг информации о деятельности международных экспертов, кандидатуры которых предлагаются в состав Этического совета при ВСП.

Напомним, съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого в Высший совет правосудия в феврале 2019 года.

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