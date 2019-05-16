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САП подозревает Лещенко в получении взятки в виде квартиры

Новости » Политика    16.05.2019 - 15:17
САП подозревает Лещенко в получении взятки в виде квартиры
Фото: Серги Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прокуроры расследуют покупку Лещенко элитной квартиры в центре столицы

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство в отношении народного депутата Украины Сергея Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

В САП ссылаются на появление в СМИ публикаций о Лещенко, в частности, о покупке элитной квартиры в центре столицы за взятку. Согласно информации СМИ, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, влияние на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.

"С целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос народный депутат Украины Сергей Лещенко", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП будет осуществлять процессуальное руководство.

САП подозревает Лещенко в получении взятки в виде квартиры

Скандал с квартирой Сергея Лещенко начался в сентябре 2016 года. Журналист Андрей Дзиндзя обнародовал информацию, что Лещенко приобрел недвижимость в центре Киева. По словам Лещенко, средства на квартиру - это его личные сбережения, кроме того, половину денег он взял в долг у Алены Притулы (владелицы издания "Украинская правда"), еще часть средств - деньги на тот момент его девушки Анастасии Топольской (на данный момент Топольская является женой нардепа).

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже регистрировала уголовные производства из-за квартиры нардепа Сергея Лещенко.

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