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Санду планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы

Кишинев, Вторник 29 декабря 2020 12:53
Санду планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы
Фото: Мая Санду (flickr.com eppofficial)
Автор: Андрей Козловский

Президент Молдовы Майа Санду 28 декабря провела консультации со всеми парламентскими фракциями и группами. По итогам встречи она сообщила, что в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска молдавского парламента.

Об этом сообщает NewsMaker.

"Ни одна политическая партия не заявила открыто о том, что готова в составе парламентского большинства взять ответственность за назначение нового правительства. Все формирования выступают за проведение досрочных парламентских выборов", - сказала Санду.

Она также заявила, что большинство граждан также хотят избрать новый состав парламента.

"В ближайшие дни я выйду с инициативой, внесу предложения для того, чтобы прийти к досрочным парламентским выборам", - сказала Санду.

По ее словам должность премьер-министра должен занять кто-то из нынешних министров.

Напомним, в начале декабря Майя Санду инициировала объявление вотума недоверия правительству страны. Роспуск правительства позволит провести внеочередные парламентские выборы.

При этом, как писало РБК-Украина, против роспуска парламента Молдовы путем объявления вотума недоверия выступил бывший президент Игорь Додон.

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