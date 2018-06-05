Самоубийство Леонида Кантера: чем прославился знаменитый режиссер и путешественник

Тело 36-летнего основателя творческого поселения Обырок обнаружили в его доме

Леонид Кантер застрелился. Тело известного украинского режиссера, продюсера, путешественника и писателя нашли 4 июня в его доме на хуторе Обырок в Черниговской области.

Полиция области открыла криминальное производство по факту самоубийства 36-летнего Кантера. Как рассказал начальник пресс-службы управления МВД в Черниговской области Сергей Брыль, на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая выявила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть.

Рядом с телом правоохранители нашли оружие и предсмертную записку.

Леонид Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Биография Леонида Кантера

Леонид Кантер родился 27 июля 1981 года в Киеве. В 1998 году он окончил Киевский естественнонаучный лицей №145.

На первом курсе университета работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины. Был ведущим программы "Прийдешні знаменитості".

В 2002 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого ("Актер театра и кино, ведущий телепрограмм"). В 2005-м получил второе высшее образование в КНУТКиТ ("Режиссер телевидения"). Позже работал преподавателем в родном университете.

Леонид Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Во время учебы Кантер основал "Лизард филмс" - студию, которая сняла около 50 кинолент.

В 2007 году Леонид поселился на хуторе Обырок и превратил его в творческое поселение, где собирал друзей и коллег со всего мира, организовывал творческие школы, фестивали, народные праздники и тому подобное.

Леонид Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Леонид выступил продюсером десятков короткометражных фильмов, музыкальных клипов, социальных и рекламных роликов. Среди его режиссерских работ самые известные: "Елка" с Леонидом Куравлевым в главной роли; короткометражный документальный фильм "Война за свой счет"; полнометражная документальная картина "Добровольцы Божьей Четы", а также фильм "Миф", в котором рассказывается о жизни всемирно известного оперного певца Василия Слепака, который покинул большую сцену, чтобы стать воином и отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

1 июня на своей странице в Facebook Кантер сообщал, что его команда работает над созданием фильма "Человек с табуретом"...

У Кантера остались мама, жена Диана и трое детей - дочери Магдалена и Патагония и маленький сын Дарьян.

Леонид Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Ранее Styler писал о том, что в Обырке активисты хотят сделать природный заказник. Проект намерены спонсировать европейские и канадские инвесторы. Однако местные жители против: они незаконно вырубают лес, а некоторые занимаются браконьерством. Более того, Леониду Кантеру и его единомышленникам поступали угрозы, в которых неизвестные говорили, что сожгут их уникальное творческое поселение.

Напомним, 5 июня умер известный украинский писатель и издатель.

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