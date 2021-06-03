Самооценка здоровья украинцев за время эпидемии COVID-19 значительно ухудшилась

Год жизни в условиях пандемии наложил отпечаток на самочувствие украинцев. Доля опрошенных, которые оценивают состояние собственного здоровья как хорошее, упала с 50% до 40%.

Как отмечается в сообщении, в течение последних нескольких лет наблюдалась тенденция к постепенному росту доли здоровых (по самооценке) жителей Украины: если в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, то начиная с 2016 года этот показатель возрастал и в 2019-2020 годах составлял около 50%.

По состоянию на апрель 2021 года, 40% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 46% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 14% - как плохое или очень плохое.

По данным опроса, на состояние здоровья могут влиять различные факторы, в частности возраст, пол, уровень материального благосостояния, место жительства или другие факторы.

Наблюдается закономерность, сохраняющаяся в течение периода измерений: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых (по самооценке) среди них. Так, сейчас среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми чувствуют себя 66%, в возрастной группе 30-39 лет - 57%, в возрасте 40-49 лет - 47%, в возрасте 50-59 лет - 28%, в возрасте 60-69 лет - 16%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 13%.

Мужчины обычно считают свое здоровье лучше, чем женщины: если среди мужчин 50% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 32%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 19%.

Процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (42%), чем в сельской местности (36%).

Если среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 14%, то среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 47%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 64%.

Также состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 85%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 40% опрошенных.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 16 по 22 апреля 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4%.