ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Самолеты США совершили боевой вылет с иностранного авианосца: названа причина

Новина українською →
Вашингтон, Среда 23 июня 2021 08:50
Самолеты США совершили боевой вылет с иностранного авианосца: названа причина Фото: истребитель F-35B поднялся в небо (militaryarms.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Американские военные самолеты впервые со времен Второй мировой войны совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца. Это произошло на этой неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Истребители F-35B поднялись в воздух с борта британского авианосца Queen Elizabeth.

Они нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке. В операции также были задействованы британские самолеты.

Телеканал приводит данные, согласно которым, военные самолеты США в последний раз поднимались в воздух с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда также речь шла о британском корабле - HMS Victorious.

Напомним, издание Washington Post писало, что нынешний главарь "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши активно сотрудничал с США, когда был узником иракской тюрьмы в 2008 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Самолет истребители
NEWS
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ