Самолеты США совершили боевой вылет с иностранного авианосца: названа причина

Американские военные самолеты впервые со времен Второй мировой войны совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца. Это произошло на этой неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Истребители F-35B поднялись в воздух с борта британского авианосца Queen Elizabeth.

Они нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке. В операции также были задействованы британские самолеты.

Телеканал приводит данные, согласно которым, военные самолеты США в последний раз поднимались в воздух с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда также речь шла о британском корабле - HMS Victorious.