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Самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях

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Винницкая область, Понедельник 09 августа 2021 17:14
Самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях Фото: самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях (mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Винницкую область прибыли два американских самолета МС-130. Они проведут совместные учения с украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами", - говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.

Так, в рамках учений, которые продлятся около месяца, военные двух государств будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов.

Кроме этого будут проведены тренировочные полеты для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе.

Фото: самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях (mil.gov.ua)

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