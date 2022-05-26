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Самое горячее направление. Что сейчас происходит возле Северодонецка

Новина українською →
Северодонецк, Четверг 26 мая 2022 08:28
Самое горячее направление. Что сейчас происходит возле Северодонецка Фото: украинская армия ведет ожесточенные бои на Донбассе (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько

В связи с провалом первоначального плана России по наступлению на Донбассе противник решил сосредоточиться на формировании мелких "котлов". На сегодня угроза такого окружения нависла над Северодонецком, Рубежным и Лисичанском.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины".

Российские войска захватили уже около 95% Луганской области и бросили максимум усилий на оккупацию всего региона. По словам начальника местной областной военной администрации Сергея Гайдая, для этого противник стянул примерно 12,5 тысяч войск. Если падет Северодонецк, то вся область окажется под оккупацией.

Сейчас бои идут в окрестностях города. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российские войска обстреливают Северодонецк из артиллерии и танков, применяя тактику выжженной земли. Противник подобрался к городу с севера и востока, пытается подойти с юга, а также заблокировать "дорогу жизни" - трассу Лисичанск - Бахмут.

По мнению военного аналитика Сергея Грабского, если противнику удастся перекрыть магистраль, это создаст серьезные угрозы для поставок и линий обеспечения к Северодонецку и Лисичанску.

Эксперт Олег Жданов рассказал РБК-Украина, что трасса обстреливается российской артиллерией, но она по-прежнему остается под украинским контролем.

"Мы удерживаем участки вдоль всей трассы. Пока что в Северодонецке в целом мы удерживаем позиции, поэтому на сегодня угрозы взятия города в кольцо нет", - добавил он.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что основные бои за Луганскую область ожидаются на этой неделе.

Российское наступление на Северодонецк сопровождается массовыми обстрелами и жертвами.

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Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины