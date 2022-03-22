S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний из-за санкций ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-релиз S&P Global Ratings.

В агентстве отметили, что 9 марта они объявили о приостановке своей коммерческой деятельности в РФ, а 15 марта 2022 года ЕС принял решение о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

"В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выданные рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС", - говорится в заявлении.

S&P Global Ratings - это подразделение S&P Global (NYSE: SPGI), которое предоставляет важную информацию отдельным лицам, компаниям и правительствам для принятия уверенных экономических решений.