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S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний из-за санкций ЕС

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Вторник 22 марта 2022 04:22
S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний из-за санкций ЕС Фото: S&P Global Ratings (standardandpoors.com)
Автор: Владимир Костырин

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings из-за введенных Евросоюзом санкций аннулирует все присвоенные компаниям в РФ рейтинги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз S&P Global Ratings.

В агентстве отметили, что 9 марта они объявили о приостановке своей коммерческой деятельности в РФ, а 15 марта 2022 года ЕС принял решение о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

"В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выданные рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС", - говорится в заявлении.

S&P Global Ratings - это подразделение S&P Global (NYSE: SPGI), которое предоставляет важную информацию отдельным лицам, компаниям и правительствам для принятия уверенных экономических решений.

Напомним, перед этим, 18 марта, S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "ССС-" до "СС".

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