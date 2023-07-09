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Рютте передав королю Нідерландів заяву про відставку

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Неділя 09 липня 2023 16:28
Рютте передав королю Нідерландів заяву про відставку Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав короля Віллема-Олександра, щоб подати заяву про відставку своєї чотирьохпартійної коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Король Нідерландів Віллем-Олександр повернувся з сімейного відпочинку в Греції, щоб зустрітися з Рютте, який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу, що повалила його уряд.

Зустріч короля Нідерландів і Рютте тривала понад годину.

Прем'єр відмовився відповідати на запитання журналістів, коли він їхав із зустрічі, лише заявивши, що переговори з монархом мали приватний характер.

При цьому Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових виборів, які очікуються в середині листопада.

Рютте подав у відставку

У Нідерландах розпалася правляча коаліція, оскільки її члени не змогли домовитись про те, як реформувати систему надання притулку. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Марк Рютте подав у відставку.

Рютте обіймає посаду прем'єра з 2010 року, що є найбільшим для Нідерландів терміном. Нинішній уряд для нього четвертий.

Імовірно, нові парламентські вибори відбудуться протягом 90 днів.

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