Рыбакина неожиданно триумфовала на женском Уимблдоне-2022

Уимблдон-2022, женщины, финал

Рыбакина – Жабер – 3:6, 6:2, 6:2

Начали финалистки ровно. Слишком розыгрыши не затягивали и спокойно взяли первые геймы на своей подаче. Первой амбиции очертила Жабер. Туниска оформила брейк и вырвалась вперед, а при счете 5:3 в свою пользу "под ноль" взяла подачу Рыбакиной и взяла первый сет.

А вот во второй партии казахская теннисистка сразу взялась за камбэк. Она забрала гейм на подаче Жабер и перехватила инициативу. Ключевым в сете стал длинный розыгрыш при счете 2:1 в пользу Рыбакиной. Казашка отыграла три брейк-пойнта соперницы, выиграла гейм, а затем оформила второй за партию брейк. А на десерт взяла свою подачу "под ноль" и забрала сет.

Решающая партия практически стала повторением второй. Рыбакина начала с брейка, стабильно выигрывала свои подачи и создавала максимум проблем Жабер. Туниска была близка к возвращению в игру при счете 2:3, но снова не реализовала брейк-пойнт, а затем и потеряла очко на своей подаче.

Жабер еще попыталась помешать сопернице в финальном гейме (15:15, 30:30), но Рыбакина реализовала матч-пойнт с первой попытки и одержала дебютную победу на турнирах "Большого шлема". До сих пор уроженка Москвы даже не играла в полуфиналах.