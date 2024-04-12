Рятівник "Чикаго" потужним данком завершив блискавичну атаку "Буллз": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

30-річний американець з паспортом Чорногорії запам'ятався моментом у стартовій чверті протистояння з "Детройтом". Атака за участі Вайта та Карузо завершилася вриванням форварда до "фарби" зі силовим слемданком однією правою.

Стараннями Гріна та інших "Буллз" здобули виїзну перемогу (127:105). "Чикаго" закріпився на 9-й сходинці Східної конференції НБА. Тим часом "Детройт" тут – головний аутсайдер.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Буллз" Демар Дерозан. Він набрав 39 очок, зробив 4 підбирання і віддав 7 передач. Тим часом Грін додав 11 пунктів і оформив 8 підбирань.

Хто такий Джавонте Грін

Уродженець Вірджинії, на студентському рівні виступав за "Редфорд Хайландерс". На драфті НБА-2015 не був обраний жодною з команд і поїхав до Європи.

Підписав контракт із клубом 3-го дивізіону Іспанії "Пейшегалего", став чемпіоном у дебютному сезоні та був визнаний MVP турніру. Перед кампанією 2016/17 приєднався до італійського "Трієста". У 2018-2019 рр. захищав кольори німецького "Ульма".

У 2019 році "Бостон" запросив Гріна до участі в Літній лізі НБА, згодом підписав двостороній контракт із "Селтікс" і дебютував на рівні асоціації восени. Посеред другого сезону в Массачусетсі був обміняний в "Чикаго". Після піврічної паузи екстрено підписав контракт із "Буллз" 24 березня цьогоріч.

Баскетбольна федерація Чорногорії натуралізувала Гріна в 2017 році. Перші поєдинки за балканську збірну провів у кваліфікації до ЧС-2019. Має двох доньок і сина.