Румыния ужесточила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Румыния вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов из третьих стран. Исключением лишь являются прибывающие из стран ЕС и Швейцарии.

Так, самоизоляция по прибытии в Румынию будет обязательной для иностранцев независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна, из которой они прибывают. Однако есть исключения.

Обязательного карантина могут избежать лица, которые: