У Румунії відповіли на різку критику віцепрезидента США через скасування виборів

У Румунії відреагували на критику з боку віцепрезидента США Джей Ді Венса. Бухарест збирається провести вільні та чесні президентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку в соцмережі X.

Заяви Венса

Венс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки висловив обурення через те, що в Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів, на якому більшість голосів набрав відверто проросійський кандидат Калін Джорджеску.

На думку віцепрезидента США, вибори було перенесено "за непереконливими підозрами спецслужб і під величезним тиском сусідів по континенту".

При цьому Венс додав, що такий інцидент засвідчив, що в Румунії демократію нібито можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів і цифрової реклами з іншої країни.

Відповідь Чолаку

Чолаку, реагуючи на такі звинувачення, зазначив, що його країна так само залишається "захисником демократичних цінностей", які Європа поділяє із США.

"Усі румунські органи влади прагнуть організувати вільні та справедливі вибори, розширюючи можливості громадян і гарантуючи свободу голосування", - додав він.