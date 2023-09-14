ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія має намір збільшити транзит зерна з України до 4 млн тонн, - прем'єр

Четвер 14 вересня 2023 19:43
UA EN RU
Румунія має намір збільшити транзит зерна з України до 4 млн тонн, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Румунії має намір збільшити транзит українського зерна через свою територію до 4 млн тонн.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Standard.

"Ми повинні допомогти Україні експортувати зерно. Протягом найближчого місяця ми постараємося збільшити обсяг перевезень через Румунію з двох до чотирьох мільйонів тонн. Тому Румунія вклала великі кошти в порти на Дунаї та в Констанці", - заявив він.

Чолаку також прокоментував атаки безпілотників РФ на порти в Дунаї.

"Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії - явна ознака того, що Росія не хоче, щоб Румунія продовжувала ці інвестиції. Ми впровадимо систему попередження про безпілотники в прикордонних районах, щоб румунське населення було поінформоване набагато швидше і краще. НАТО також бере в цьому участь", - додав він.

Заборона на транзит українського зерна до ЄС

Європейський союз дозволив п'яти країнам запровадити заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина закликають ЄС продовжити заборону імпорту українського зерна.

Однак у Болгарії зробили несподіваний крок. Напередодні комітет з економічної політики та інновацій парламенту Болгарії схвалив пропозицію, що Софія не бажає продовжувати заборону на імпорт українських товарів.

Водночас Румунія неодноразово заявляла, що хоче продовжити та збільшити транзит українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ