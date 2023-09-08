Румунія і США спільно з Україною проведуть військові навчання в дельті Дунаю

Військово-морські сили Румунії та США організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3" у дельті Дунаю. У них візьме участь і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AGERPRES .

Військово-морські сили Румунії та Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки (США) організовують спільні навчання в період з 11 до 15 вересня в районі відповідальності ВМС Румунії з Чорного моря і дельти Дунаю, багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3".

Хто в них візьме участь

У навчаннях під керівництвом командування Військово-морського компонента "Віце-адмірал Іоанн Георгеску" "Sea Breeze 23.3" сили і можливості, призначені для боротьби з вибуховими пристроями, візьмуть участь представники Болгарії, Франції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та України.

З боку Сполучених Штатів Америки візьмуть участь морський патрульно-розвідувальний літак P-8 Poseidon і водолази EOD із катерами та спеціальною технікою, а з боку решти держав-учасниць "Sea Breeze 23.3" - водолази та фахівці EOD зі специфічною технікою і штабними офіцерами.

Яка мета проведення навчань

Основна мета навчань "Sea Breeze 23.3" - розвиток оперативної і тактичної взаємодії між країнами-учасницями в галузі боротьби з вибуховими пристроями, зокрема, з дрейфуючими морськими мінами, з метою забезпечення свободи судноплавства.

Перед навчальними заходами в рамках навчань румунські військово-морські сили спільно з військово-морськими силами США організували 5-6 вересня в Констанці зустріч командувачів військово-морськими силами країн-членів НАТО з Чорного моря (Болгарія, Румунія і Туреччина).

На зустрічі також були присутні командувач французьких військово-морських сил у Середземному морі, представники Британського королівського флоту, командувач 6-го флоту США, командувач Союзного морського командування НАТО і делегація з України.

Офіційна церемонія відкриття багатонаціональних навчань "Sea Breeze 23.3" відбудеться в понеділок, 11 вересня, об 11:00 на пасажирському терміналі порту Констанца, де візьмуть участь представники держав, що беруть участь у навчаннях.

Падіння дрона РФ у Румунії

Вночі 4 вересня росіяни обстріляли портову інфраструктуру в Одеській області за допомогою "Шахедів".

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що дрон вдарив також й по території Румунії, проте румунські МЗС, Міноборони та президент ці дані спершу спростували.

Проте пізніше президент Клаус Йоганніс визнав падіння БПЛА та заявив, що після обстеження території було виявлено фрагменти, які "можуть бути від дрона".

Сьогодні стало відомо, що у прикордонних з Україною районах Румунії посилять заходи захисту у зв'язку з російськими атаками по українських портах.