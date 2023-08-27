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Румунія чекає на підписання документів для початку навчання українських пілотів на F-16

Неділя 27 серпня 2023 17:35
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Румунія чекає на підписання документів для початку навчання українських пілотів на F-16 Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку (flickr)
Автор: Валерія Поліщук

Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16. Однак Бухарест очікує необхідних документів, що дозволяють розпочати їхнє навчання.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Я очікую підписання протоколів (для пілотів, - ред.) у найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою. Наскільки ми можемо судити, логістика вже налагоджена", - заявив він.

Україна отримає F-16

Раніше низка європейських країн у рамках авіаційної коаліції погодилася провести навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. Також Сполучені Штати підтвердили, що у жовтні пілоти ЗСУ розпочнуть тренування на літаках на базі Національної гвардії у штаті Арізона.

Крім того, після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

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