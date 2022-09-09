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Руководство ГНС знает обо всех схемах в табачной и алкогольной сфере, - нардеп

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Пятница 09 сентября 2022 12:03
Руководство ГНС знает обо всех схемах в табачной и алкогольной сфере, - нардеп Фото: Андрей Холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Андрей Холодов заявил о возможной причастности сотрудников Государственной налоговой службы к схемам торговли нелегальными подакцизными товарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Холодова в Telegram.

"Неоднократно мы с коллегами говорили, что руководство ДПС в теме всех табачных и водочных схем в стране. Государственное бюро расследований с нами соглашается и отрабатывает криминальные схемы. Вот и очередное подтверждение: деятельность подпольной фабрики по производству сигарет в Днепре осуществлялось под прикрытием сотрудников правоохранительных органов и налоговой службы", - написал Холодов.

Он также выразил надежду, что ГБР будет эффективно расследовать и другие предоставленные им факты нарушений в работе - в частности, подакцизного департамента государственной налоговой службы.

В целом в руководстве комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предрекают до конца этого года значительные кадровые изменения в Государственной налоговой службе - из-за выявленных нарушений.

"Налоговая и таможня - это зона нашей ответственности, и финансового комитета, и моей ответственности как его главы. Поэтому здесь мы вынуждены заняться очисткой лично", - заявлял председатель комитета Данила Гетманцев в интервью "Интерфакс Украина".

Среди основных претензий к Государственной налоговой службе он также называет нарушения в регулировании производства и торговли подакцизными товарами, потенциально коррупционные действия при регистрации накладных и возврате НДС.

"Мне звонят люди и рассказывают истории, которые сложно себе представить. В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с 10 работниками требовали 0,5% суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС, который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю "подакцизной продукции", требуя деньги. Это налажен системный коррупционный организм, прогнивший доверху", - добавляет Гетманцев.

По его словам, власть не потерпит никаких компромиссов относительно коррупционных схем в налоговой.

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