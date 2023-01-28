"Руки геть від Антарктиди": російське судно зустріли протестами у Кейптауні

Російське судно, яке займалося розвідкою нафти та природного газу в Антарктиці, у суботу, 28 січня, пришвартувалося у Кейптауні (ПАР) на тлі протестів зелених активістів, які заявили, що його діяльність у регіоні порушує договір про заборону розвідки корисних копалин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У порту Кейптауна судно "Академік Олександр Карпінський" зустріли члени екологічної групи Extinction Rebellion із плакатами "Руки геть від Антарктиди".

Раніше цього тижня кілька десятків протестувальників з Greenpeace та Extinction Rebellion провели демонстрацію в порту, заявивши, що корабельні сейсморозвідувальні роботи в Антарктиці становлять загрозу для морського життя в цьому районі та порушують міжнародну угоду 1958 року.

Поправка 1998 року до Договору про Антарктику за участю 55 країн, який підписали як Росія, так і Південна Африка, забороняє розвідку та видобуток корисних копалин у цьому регіоні.

Росгеологія, державна російська геологорозвідувальна компанія, що управляє судном "Академік Олександр Карпінський", заявляє, що з 1970 проводить дослідження у відведеній Росії частини Антарктиди для розвідки вуглеводнів.

За даними сайту Росгеології, вуглеводневий потенціал зазначеної ділянки оцінюється приблизно 70 млрд тонн.

Представник Extinction Rebellion Кессі Гудман заявила агентству Reuters, що уряд Південної Африки причетний до завдання збитків навколишньому середовищу, дозволивши російському кораблю пришвартуватися.

Уряд президента Сиріла Рамафоса підтримує дружні стосунки з Росією. Південна Африка заявляє, що вона неупереджена щодо конфлікту і утрималася під час голосування щодо резолюцій ООН щодо війни. Раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Південну Африку.