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"Рух" не зміг переграти "Минай" на виїзді

Закарпатська область, Понеділок 22 квітня 2024 15:58
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"Рух" не зміг переграти "Минай" на виїзді Фото: "Жовто-чорні" взяли лише 1 очко на Закарпатті (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Закарпатський "Минай" розписав домашню нічию з львівським "Рухом" у 25-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Минай" – "Рух" – 1:1

Голи: Петько, 68 – Квасниця, 77

Після обережного початку зустрічі львів'яни взялися до справи в середині першої половини. "Жовто-чорні" організували цілу серію небезпечних випадів, але щоразу гостям чогось бракувало. Зокрема, Таллес не зміг акцентовано пробити, Пастух двічі не поцілив у площину, Плюман пробив над воротами, а Сич – влучив у кіпера.

Закарпатці прокинулися під кінець тайму. Ось Петько головою пробив у руки Ледвію після подачі Вакули зі стандарту. Натомість Кораблін змарнував нагоду забити після прориву Ременяка. Закрив тему небезпеки до перерви Таллес ударом над воротами.

У другій половині гаряче стало в середині 45-хвилинки. Спершу Устименко не зміг пробити повз воротаря з убивчої позиції. А в наступній атаці рахунок відкрив Петько – хавбек "Миная" головою ефектно замкнув ближню стійку після навісу Вакули з кутового.

Утім, втримати переможний рахунок господарям не вдалося. У складі львів'ян спрацювала зв'язка Таллес-Квасниця. Перший з лівого краю подав на дальню стійку, а Квасниця буквально заніс м'яч у ворота – 1:1 у підсумку, що зберегло обидві команди на попередніх рубежах. "Рух" залишився п'ятим, а "Минай" – останнім.

До слова, напередодні "Динамо" впевнено переграло "Полісся" у столиці.

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