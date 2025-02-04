Рух транспорту у Києві під час тривог: у КМВА шукають оптимальне та безпечне рішення

Влада Києва шукає оптимальне та безпечне рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. Водночас безпека киян є і буде основним пріоритетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, сьогодні відбулось перше засідання Ради оборони Києва за його участі. Була ухвалена низка важливих для безпеки та життєдіяльності Києва рішень.

"Першочергово - про захист критичної інфраструктури міста. Не можу оприлюднити деталі, та констатую, що є позитивний результат по стратегічно важливих для Києва моментах", - розповів начальник КМВА.

Також Рада оборони розглянула питання евакуації пошкоджених обстрілами та покинутих автомобілів з вулиць та дворів Києва.

"Це наболіла проблема. Неприбрані авто шкодять громадській безпеці, захаращують проїзди для спецтехніки та автомобілів екстрених служб. Вони негативно впливають на санітарний стан прибудинкових територій - накопичують бруд та сміття. Також поряд з дитячими майданчиками вони є потенційною загрозою. Під час гри діти можуть порізатися об скло чи металеві краї", - зазначив Ткаченко.

За його словами, такі автомобілі накопичувались роками. Станом на зараз мова про понад 1000 одиниць автотранспорту. Сьогодні, завдяки злагодженій співпраці з міськими службами та правоохоронними органами, вдалося досягти позитивного результату.

"За затвердженим алгоритмом, будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, за відповідним запитом це можна зробити", - додав начальник КМВА.

Він зазначив, що в рішенні йдеться не про утилізацію цих транспортних засобів, а саме про переміщення авто в окремі місця, де вони не створюватимуть перешкод для життєдіяльності міста.

"Наступне питання, яке сьогодні обговорювали - робота громадського транспорту під час повітряної тривоги. На жаль, не володію даром передбачення і не можу гарантувати посадовцям, що країна-терорист не атакує в якійсь точці", - наголосив Ткаченко.

Водночас, за його словами, "по тому, як рухатись, а не стояти на місці, пропозиції вже напрацьовані".

"Вони на етапі узгодження. Намагаємося врахувати всі безпекові та логістичні параметри. Безпека є і буде основним пріоритетом. Водночас ми не можемо ігнорувати запити киян. Шукаємо рішення, яке буде зваженим, оптимальним і безпечним", - додав начальник КМВА.