У Києві запрацював новий функціонал онлайн-відстеження наземного громадського транспорту, який дозволяє бачити рух автобусів, трамваїв і тролейбусів на мапі навіть під час повітряних тривог попри нестабільну роботу супутникової навігації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА .

Як працює нова система відстеження

Як пояснила в. о. генерального директора "Київпастрансу" Тетяна Тараско, система базується на використанні альтернативних джерел даних. Отриманий сигнал програмно опрацьовується та відображається на мапі міста з прив'язкою до конкретного маршруту.

Наразі під час повітряних тривог координати рухомого складу оновлюються кожні 3 хвилини. У комунальному підприємстві повідомили, що функціонал уже пройшов тестування та працює повноцінно, однак фахівці продовжують роботу над скороченням інтервалу оновлення до 1-2 хвилин.

Де пасажири можуть відстежувати транспорт

До нового сервісу підключили весь рухомий склад "Київпастрансу", який обслуговує маршрути столиці. Це забезпечує безперервний контроль для диспетчерської служби та зручність планування поїздок для містян.

Пасажири можуть стежити за рухом автобусів, трамваїв і тролейбусів у режимі реального часу в розділі "Транспорт online" на офіційному вебсайті підприємства.