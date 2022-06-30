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Рублевая зона в Мариуполе: сотруднику банка объявили подозрение

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 30 июня 2022 18:51
Рублевая зона в Мариуполе: сотруднику банка объявили подозрение Фото: за рублевую зону в Мариуполе объявлено первое подозрение (sputnik by)
Автор: Юлия Бойко

Сотруднику банка в оккупированном Мариуполе объявили подозрение в коллаборационизме за помощь в введении так называемой рублевой зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что бывшему работнику банковского учреждения объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, мужчина ранее возглавлял местное отделение частного банка. После оккупации Мариуполя он в сговоре в представителями российских военных администраций обеспечил работу "Центрального банка ДНР". При этом он набирал кадры из числа бывших и действующих сотрудников украинских финансовых учреждений.

"Также он способствовал войскам РФ в вытеснении из обращения украинской гривны и введении на временно оккупированных территориях так называемых рублевых зон. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что россияне вводят рублевую зону в оккупированной части Запорожской области.

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