Рублевая зона в Мариуполе: сотруднику банка объявили подозрение

Сотруднику банка в оккупированном Мариуполе объявили подозрение в коллаборационизме за помощь в введении так называемой рублевой зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что бывшему работнику банковского учреждения объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, мужчина ранее возглавлял местное отделение частного банка. После оккупации Мариуполя он в сговоре в представителями российских военных администраций обеспечил работу "Центрального банка ДНР". При этом он набирал кадры из числа бывших и действующих сотрудников украинских финансовых учреждений.

"Также он способствовал войскам РФ в вытеснении из обращения украинской гривны и введении на временно оккупированных территориях так называемых рублевых зон. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ", - говорится в сообщении.