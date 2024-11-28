ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Розвідка США оцінила ядерні загрози Росії

Четвер 28 листопада 2024 07:14
UA EN RU
Розвідка США оцінила ядерні загрози Росії Фото: у Кремлі побоюються української ядерної бомби (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів американськими ракетами ATACMS по глибших територіях Росії викликало багато обговорень та побоювань. Проте, за оцінками американської розвідки, ризик ядерної ескалації залишається низьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тим не менш, Росія, ймовірно, посилить гібридні методи ведення війни, такі як саботаж і кібератаки, щоб чинити тиск на Захід.

Розвідка США оцінює можливість ядерної ескалації як низьку. Незважаючи на риторику Володимира Путіна та зміни в ядерній доктрині Росії, Москва не схильна застосовувати ядерну зброю через відсутність явної військової переваги.

Ядерний варіант розглядається як крайній крок, передувати якому будуть інші способи впливу, включаючи саботаж та атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Росія, ймовірно, збільшить саботажні операції в Європі та кібератаки, щоб залякувати країни, які підтримують Україну. Згадуються можливі дії через розгалужену мережу російських агентів.

Американські офіційні особи стурбовані можливими атаками на військові бази США чи інші стратегічні об'єкти.

Присутність північнокорейських військ, наданих Росії, посилила потребу дозволити Україні дальні удари. Це стало сигналом Вашингтону, що Росія мобілізує додаткові ресурси, що потребує посиленої реакції.

Спочатку в адміністрації Байдена побоювалися ескалації, але згодом позиція пом'якшала. Деякі офіційні особи вважають, що рішення про розширення використання ATACMS було ухвалено надто пізно.

Раніше видання The Times писало, що Україна може розробити ядерну бомбу протягом кількох місяців. Це може статися, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить військову допомогу Києву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися