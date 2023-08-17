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В розпал підготовки до опалювального сезону ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на чверть

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Четвер 17 серпня 2023 10:49
В розпал підготовки до опалювального сезону ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на чверть Фото: ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на чверть (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

В останні три місяці, для підтримки української енергосистеми, ТЕС "ДТЕК Енерго" наростили відпуск електроенергії на 26%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, в розпал ремонтної кампанії та підготовки до майбутнього опалювального сезону ТЕС ДТЕК продовжують підтримувати стійкість української енергосистеми своїми маневровими потужностями.

"За 7 місяців цього року теплоелектростанції компанії відпустили майже 8,4 млрд кВт*год електроенергії. Це еквівалентно середньому споживанню близько 2,8 млн родин протягом року", - йдеться в повідомленні "ДТЕК Енерго".

В компанії уточнюють, що в останні три місяці, багато в чому через спеку, ТЕС "ДТЕК Енерго" несуть підвищене навантаження. Так, у травні-липні цього року вони згенерували в українську енергосистему на 26% більше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року.

"Енергетики як ніхто краще відчувають свою відповідальність перед українцями напередодні чергової непересічної зими. В режимі 24/7 наші працівники ремонтують блоки на станціях та готують обладнання теплової генерації до максимального навантаження протягом опалювального сезону"», - розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Він додав, що "ДТЕК Енерго" робить усе, щоб чергова «екстремальна» зима пройшла для українців зі світлом і теплом.

Нагадаємо, напередодні в компанії заявляли, що до кінця року у планові ремонти ТЕС і підготовку лав - ключові аспекти підготовки до осінньо-зимового періоду, планують інвестувати близько 11 млрд гривень.

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