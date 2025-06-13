Розморозка відносин чи ротація кадрів? США відкликають посолку з Росії

Посолка США в Росії Лінн Трейсі завершує свою місію та залишає посаду. Деякі аналітики вважають, що це може свідчити про новий етап у діалозі США і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Росії, опублікованій у четвер, 12 червня.

Отож, посолка Сполучених Штатів у Російській Федерації Лінн Трейсі залишає свою посаду на дипломатичній службі у Москві.

Більше двох років вона виконувала дипломатичну місію в Росії. Це був період крайньої напруженості між Вашингтоном і Москвою, спричиненої, зокрема, повномасштабною війною Росії проти України.

Причини офіційно не називають

Держдепартамент США поки що не зробив офіційної заяви про причини відставки Трейсі. Водночас у медіа припускають, що її відкликання може бути сигналом до перегляду дипломатичної стратегії щодо РФ.

Складна дипломатична місія

На посаді посолки Трейсі неодноразово публічно закликала Росію припинити агресію та звільнити незаконно утримуваних громадян США, зокрема журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Вона також займалася питаннями підтримки американських громадян в РФ і реагувала на численні загрози безпеці дипломатів.

Під час каденції Трейсі американсько-російські відносини залишалися вкрай складними. Москва звинувачувала США в "гібридній війні", а Вашингтон - Кремль у злочинах проти України. Посольство США в Москві продовжувало працювати в обмеженому складі, зазнаючи постійного тиску з боку російської влади.

Можливий знак змін у двосторонніх відносинах

Аналітики не виключають, що відставка Трейсі може символізувати нову фазу у відносинах між США та Росією - можливо, менш жорстку або, навпаки, ще рішучішу. З огляду на затяжний конфлікт і численні дипломатичні обмеження, подальша політика Вашингтона в регіоні буде пильно відстежуватися світовою спільнотою.

Хто її замінить - поки невідомо

У Держдепі не уточнили, хто стане наступником Трейсі.

Очікується, що Вашингтон оголосить нового кандидата на посаду посла найближчим часом. До того часу обов'язки голови дипмісії, ймовірно, виконуватиме тимчасовий повірений у справах США в Москві.