Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что по-прежнему не общается с главой НБУ Кириллом Шевченко. По ее словам, общение происходит только на общих совещаниях.

"У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов", - рассказала она.

При этом, по словам Рожковой, это не значит, что они наладили коммуникацию с главой регулятора.

"Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним", - добавила Рожкова.