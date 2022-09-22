Розблокування експорту металу через порти критично важливий для економіки, - нардеп

Розблокування морських портів для експорту української металопродукції - напрямок стратегічний і вкрай важливий, адже він дасть країні валютну виручку, яка зараз необхідна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер.

"Цей напрямок для України - стратегічний і критичний, тому зараз сили нашої демократії мають бути сконцентровані на тому, щоб дозволити експорт нашої продукції через порти. Звісно, це непросто - враховуючи, який тиск чинила вся міжнародна спільнота, щоб добитися угоди на зерно. Але робити це однозначно потрібно", - підкреслила нардеп.

Вона нагадала, що Україна має великі проблеми з валютними надходженнями, які раніше формувалися коштом стратегічного експорту. Крім того, у наступному році бюджет матиме значний дефіцит. Тож зараз для України критично важливо активізувати експорт.

"Зараз кожна копійка, яку Україна може заробити - дуже важлива. На наступний рік у проект бюджету закладений найбільший дефіцит за всю історію - порядка 18 млрд доларів! Тому зараз вкрай важлива валютна виручка від стратегічного експорту", - пояснила Буймістер.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України звернулися до президента Володимира Зеленського з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.