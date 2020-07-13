В "Ровногазе" рассказали, как изменилась плата за доставку с 1 июля

По словам пресс-службы, средний чек за доставку газа уступает плате за мобильную связь или кабельное телевидение
С 1 июля 2020 года изменился тариф на доставку газа АО "Ровногаз". Он вырос меньше чем на 4 копейки за кубический метр.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Для примера возьмем три самых распространенных типа потребителей газа: с газовой плитой, с плитой и колонкой, а также с котлом автономного отопления и сравним среднюю платежку за доставку газа до 1 июля 2020 года и после", - говорится в сообщении.
|
|
Тарифы на распределение, с НДС
|
Тарифы на распределение, с НДС
|
|
Среднее потребление, куб. м
|
|
Средний чек за распределение в месяц, грн.
|
с 01.01.2020
|
с 01.07.2020
|
|
за год
|
за месяц
|
|
по тарифам
|
по тарифам
|
разница
|
Газовая плита
(с годовым потреблением 108 м3 в год или 9 м3 в месяц)
|
1,20
|
1,236
|
|
120
|
10
|
|
12
|
12,36
|
0,36
|
Плита и колонка
(с годовым потреблением 257 м3 в год или 21 м3 в месяц)
|
1,20
|
1,236
|
|
260
|
21,6
|
|
26
|
26,78
|
0,78
|
Отопление
(с годовым потреблением 1036 м3 в год или 86 м3 в месяц)
|
1,20
|
1,236
|
|
1100
|
91,6
|
|
110
|
113,30
|
3,30
По словам пресс-службы, потребитель, который использует газ только для приготовления пищи, при среднем месячном потреблении газа 12 куб. м, с июля будет платить за доставку 12,36 гривен в месяц. Для этой категории потребителей рост составит 36 копеек в месяц.
"Второй тип потребления - квартиры с плитой и колонкой. Такие домохозяйства потребляют около 260 куб. м в год или 21,6 куб. м в месяц. Ежемесячно квитанция за доставку газа в таких потребителей составит 26,78 гривен вместо 26 гривен. Рост – 0,78 гривен в месяц", - говорится в сообщении.
Третий тип домохозяйства - с автономным отоплением. В среднем используют 1100 куб. м газа. По словам пресс-службы, для них ежемесячный платеж будет составлять 113,30 гривен и увеличится на 3,30 гривны в месяц.
"Как видим, средний чек за доставку газа уступает плате за мобильную связь или кабельное телевидение, даже стоимости чашки кофе. То можно ли сравнивать эту сумму с безопасным 24/7 распределением газа для 264 тыс. клиентов Ровенской области", - говорится в сообщении.