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"Ровногаз": впервые за 4 года для компании пересмотрен тариф

Новости » Энергетика     13.01.2020 - 17:15
"Ровногаз": впервые за 4 года для компании пересмотрен тариф
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Утвержденный государственным регулятором тариф покрывает лишь 77% от себестоимости доставки газа потребителям

С 1 января 2020 года новый тариф на услуги по распределению природного газа для потребителей Ровенской области составляет 1 грн без НДС. И хотя решение НКРЭКУ о повышении тарифа является прогрессом за последние несколько лет, он не покрывает расходы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

"Из-за замороженных с 2016 года тарифы АО "Ровногаз" за последние 3 года получило убытки в размере 300,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

&quot;Ровногаз&quot;: впервые за 4 года для компании пересмотрен тариф

&quot;Ровногаз&quot;: впервые за 4 года для компании пересмотрен тариф

В пресс-службе отметили, что утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Ровногаз" покрывает лишь 77% от себестоимости доставки газа потребителям региона. В компании считают, что такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Ровногаз" составят в пределах 51,2 млн гривен.

"Новый тариф должен частично решить одну из главных проблем предприятия: низкий уровень заработной платы, что дефицит квалифицированных кадров составляет почти 9%. Одновременно из-за убыточного тарифа АО "Ровногаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС – АО "Укртрансгаз", - говорит финансовый директор АО "Ровногаз" Виталий Зубейко.

По словам пресс-службы, экономически не обоснованный тариф не позволяет АО "Ровногаз" закупить на рынке необходимы объемы технологического газа и автоматически создает финансовое бремя для всей системы транспортировки газа до потребителей. "Это создает угрозу искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

АО "Ровногаз" считает целесообразными дальнейшие последовательные действия со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов за распределение газа, поскольку "разработанный НКРЭКУ проект тарифа, не решает проблему наращивания долгов, и, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании".

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