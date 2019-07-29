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"Ровногаз" продолжает бесплатно устанавливать индивидуальные счетчики газа

Новости » Энергетика    29.07.2019 - 12:15
"Ровногаз" продолжает бесплатно устанавливать индивидуальные счетчики газа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бесплатная установка счетчиков осуществляется согласно инвестиционной программе

АО "Ровногаз" до конца года планирует бесплатно установить свыше 2,2 тыс. индивидуальных счетчиков. Сейчас 99% потребителей области имеют приборы учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году индивидуальными счетчиками газа оснащаются помещения, в которых установлены только газовые плиты для приготовления пищи и отсутствует домовой счетчик. Бесплатная установка счетчиков осуществляется согласно инвестиционной программе, которую ежегодно утверждает НКРЭКУ.

"Мы не можем поставить индивидуальный счетчик абоненту, который уже обеспечен домовым учетом, а именно от таких потребителей поступает больше всего заявлений, – рассказывает коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницкий. - Сложность монтажа приборов учета также состоит в том, что для установки всего нескольких счетчиков необходимо прекратить газоснабжение во всем стояке. А восстановить его можно только после полного обследования всех квартир".

Абонентам, которые отсутствовали дома во время установки приборов учета, следует обратиться в центр обслуживания клиентов с письменным заявлением на установку счетчика. В пресс-службе также напомнили, что монтаж счетчиков происходит согласно Закону Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

"В то же время заниженные нормы потребления некоторые абоненты отказываются от установки индивидуальных счетчиков в квартире. Поэтому процесс обустройства значительно замедлился". С начала года в области установлено лишь 309 бытовых газовых счетчиков. Тех абонентов, которые отказываются от установки приборов учета, переводят на предельные объемы потребления. За последние два месяца этот непопулярный метод был применен к 27 потребителям газа", - заявил Виктор Осницкий.

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